Spadafora: “Ronaldo ha violato il protocollo anti-Covid”

Così il ministro dello sport Vincenzo Spadafora rispondendo alle domande di Gianni Minoli su Radio Uno.

Il portoghese è andato e tornato dal Portogallo, prima violando la bolla della Juventus, e poi viaggiando da positivo.

“S e non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria ha violato il protocollo”.

Non a caso, due giorni fa avevamo scritto che Spadafora non ce l’aveva col Napoli ma con la Juventus.

Il Ministro ha anche commentato la sentenza di sconfitta a tavolino comminata al Napoli, dopo la non-partita contro la Juve.

Spadafora ha anche detto che per ora, sempre secondo lui, il campionato non si ferma:

“Penso proprio che continueremo a vedere le partite. Lo spero e me lo auguro per tutti loro”.

Ma con gli stadi semi-vuoti:

“Per adesso sicuramente sì. Le Regioni avevano proposto un 25% rispetto ad un pubblico possibile, ma per adesso non possiamo autorizzarlo. Almeno fino al prossimo mese, dobbiamo vedere come andrà la curva dei contagi da qui fino a metà novembre”.