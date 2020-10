Aereo sanitario e ambulanza, Ronaldo è già a Torino per fare la quarantena “breve”

Farà la sua quarantena in Italia, in modo da approfittare della legislazione appena ammorbidita dal governo: 10 giorni invece dei 14

Ronaldo è già a Torino, in isolamento. Il giocatore portoghese farà la sua quarantena da positivo in Italia, in modo da approfittare della legislazione appena ammorbidita dal governo: 10 giorni invece dei 14 che gli sarebbero toccati se fosse rimasto in Portogallo.

Ronaldo è tornato in Italia con un aereo sanitario attrezzato, e una volta atterrato a Torino è salito su un’ambulanza che lo aspettava all’aeroporto, che l’ha poi trasportato al domicilio indicato all’Asl competente. Questa la nota della Juventus.

Cristiano Ronaldo è rientrato in Italia con volo sanitario autorizzato dalle autorità sanitarie competenti su richiesta del calciatore e proseguirà il suo isolamento fiduciario presso il proprio domicilio.

Si chiude così – in ambulanza – la “fuga” di Ronaldo, cominciata con la ribellione alla bolla della Juventus e terminata con la segnalazione all’Asl.