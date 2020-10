Sky, nuovo incontro oggi tra Gattuso e De Laurentiis per parlare del rinnovo

Il presidente e il tecnico, insieme al ds Giuntoli hanno pranzato a Castel Volturno per riprendere la discussione sul rinnovo. Le parti puntano a chiudere un biennale fino al 2023

Il rinnovo di Gattuso continua ad essere una delle priorità per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e sebbene sia chiara la volontà delle parti di proseguire insieme non. vi è ancora un accordo concreto sul rinnovo. Secondo quanto riporta Sky Sport, dopo le due visite fatte in settimana al centro sportivo di Castel Volturno anche oggi il patron azzurro ha raggiunto il tecnico dopo l’allenamento per pranzare insieme. Presente all’incontro anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli

Cresce dunque la fiducia per il rinnovo del contratto del tecnico calabrese che è attualmente in scadenza nel giugno 2021. Sky riporta che l’intesa potrebbe arrivare in base a un accordo biennale. L’intoppo è sempre stato sulla clausola da inserire nel contratto, ma a quanto pare le parti hanno deciso di venirsi incontro, Gattuso ha ben compreso che la realtà di Napoli potrebbe essere perfetta per le sue caratteristiche e voglia di vincere.