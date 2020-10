Robinho torna al Santos per quattro soldi, ma lo sponsor molla il club per la condanna per stupro

Il Tribunale di Milano aveva condannato il brasiliano a 9 anni, ma non essendo ancora definitiva il giocatore può continuare a svolgere il suo lavoro

Sono giorni senz’altro concitati per il Santos, che prima ha riaccolto Robinho, stipendiato con la cifra simbolica di 230 euro al mese, e ora deve fare i conti con l’addio di uno sponsor. Si tratta di Orthopride, catena di franchising nel campo dell’ortodonzia estetica, che faceva comparire il proprio logo nei numeri di maglia dei giocatori del Santos.

L’accordo tra le parti, tuttavia, è stato sciolto. Richard Adam, direttore dell’azienza, ha spiegato la decisione a Globo Esporte.

Abbiamo molto rispetto per il Santos, ma abbiamo interrotto la sponsorizzazione. Il nostro pubblico è in gran parte femminile e, per rispetto di chi consuma i nostri prodotti, abbiamo deciso così. Abbiamo saputo dell’acquisto di Robinho solo tramite la stampa.

Robinho nel 2017 è stato condannato dal Tribunale di Milano per stupro a 9 anni di carcere. La decisione di primo grado non è ancora definitiva, per questo il brasiliano è ancora libero di muoversi e giocare.