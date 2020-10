Repubblica: allarme covid, scarseggiano le scorte del Remdesivir

Uno dei medicinali fondamentali per la cura del coronavirus è quasi in esaurimento a causa degli Stati Uniti che hanno acquistato l’intera produzione

Secondo quanto scrive Repubblica oggi, è allarme in Europa per l’esaurimento delle scorte di Remdesivir, l’unico farmaco antivirale efficace contro il coronavirus.

La colpa è degli Stati Uniti che ne hanno acquistato l’intera produzione fino al 30 settembre. Una situazione che potrebbe degenerare e creare non pochi problemi come conferma Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa,

«Il fabbisogno supera la disponibilità. Il rischio di carenza è forte. L’aumento della domanda rischia di portare all’esaurimento delle scorte nel fine settimana. Sono attivi i meccanismi di collaborazione con gli altri paesi europei per evitare che accada».

Dalla settimana prossima è previsto un nuovo approvvigionamento, ma si rischia di non farcela. I Italia, secondo le stime sono 100 i pazienti che lo utilizzano ogni giorno come terapia per il Covid

Intanto l’Italia ha chiesto prestiti ma la situazione è difficile in tutta Europa, in Olanda «il remdesivir è finito» ha ammesso il ministero della Salute e le scorte sono assottigliate in Spagna,