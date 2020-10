Prandelli: “Napoli-Atalanta? Ci siamo goduti il calcio. Il Napoli è da scudetto”

L’ex ct della Nazionale, Cesare Prandelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato della squadra di Gattuso.

“Il Napoli ha fatto un primo tempo perfetto con l’Atalanta. Perfetto in tutto. L’Atalanta è stata in balia del Napoli. Questo vuol dire che il Napoli ha acquisito certezze, sicurezze, ma soprattutto idee. Grandi meriti a Gattuso, che ha preparato la partita in modo perfetto, e soprattutto agli interpreti. È stata una partita da rivedere, e ci ha fatto dimenticare un po’ i problemi che stiamo vivendo. Ci siamo goduti il calcio. Sono sempre più convinto che questo Napoli può lottare per lo scudetto. Bakayoko è un giocatore che Gattuso conosce molto bene. Ne esalta le qualità. Il Napoli sarà una protagonista. Mai come quest’anno ha gli interpreti giusti per palleggiare e per ripartire. Il Napoli è completo per lottare contro tutte le squadre, anche contro la Juventus”.