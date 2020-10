Piquè: “E’ una barbarie che il Barcellona abbia speso soldi per criticare i giocatori”

A La Vanguardia: “Un club funziona meglio e tutto è più sano per tutti quando le gerarchie sono ben marcate. Se i giocatori hanno avuto il potere è perché altre persone non hanno voluto esercitarlo”.

Il centrale del Barcellona, Gerard Piqué, ha rilasciato una lunga intervista a La Vanguardia in cui ha criticato duramente l’operato del presidente blaugrana, Bartomeu.

Su Koeman.

“Sensazioni molto buone. Il mister usa un messaggio molto diretto che è piaciuto allo spogliatoio e la dose di lavoro è aumentata. Abbiamo iniziato bene la stagione, la sconfitta di Getafe è stata un colpo inaspettato. Vediamo cosa succede nel Clasico”.

Sul cambio di allenatore a metà stagione.

“Non sapremo mai cosa sarebbe successo, ma a me lanciare l’allenatore a metà stagione, come progetto, non sembra coerente. Non lo vedevo logico”.

I senatori erano coinvolti in quella decisione, gli fanno notare. Risponde:

“Questo è il nocciolo della questione. Siamo convocati a una riunione e ci viene dato un messaggio, e sembra che dovremmo approvarlo o disapprovarlo, quando abbiamo detto: “signori, questa è una decisione che dovete prendere voi”.

I calciatori non hanno abbastanza potere per influenzare?

“Si dice che lo abbiano. Ma un club funziona meglio e tutto è più sano per tutti quando le gerarchie sono ben marcate. Il presidente deve essere il primo e poi l’allenatore deve governare sui giocatori. Quando questa gerarchia è rotta le cose non funzionano. Se i giocatori hanno avuto il potere è perché altre persone non hanno voluto esercitarlo“.

Sul rapporto con Bartomeu:

“Non voglio litigare con nessuno ma ci sono state volte… Il tema dei social network. Io, come giocatore del Barça, vedo che il mio club ha speso soldi, soldi che ora ci chiede, per criticare, non più solo persone esterne con un rapporto storico con il club, ma giocatori in attività, e questa è una barbarie... Gli ho chiesto spiegazioni e quello che mi ha detto è ” Gerard, non lo sapevo”. E io ci ho creduto. Poi vedi che, nelle azioni future, la persona incaricata di assumere quei servizi sta ancora lavorando nel club (Jaume Masferrer, ndr) e questo fa molto male. Lo dico qui perché l’ho già detto personalmente al presidente. È doloroso? Sì. Posso fare qualcosa? Beh, no. Il mio rapporto con il presidente può essere cordiale, ma ci sono ancora cose in sospeso”.

Ciò nonostante ti ha rinnovato il contratto di recente.

“È molto semplice. Il club informa me, me e altri giocatori, che a causa della pandemia soffrirà molto economicamente e in questo momento Barça è al di sopra di tutto. Il Barça mi ha dato tutto, quindi mi sono messo a loro disposizione. Mi è stato detto che tutti i soldi a cui posso rinunciare quest’anno saranno raccolti in futuro. Facciamo numeri e proponiamo una quantità. Credo che stiamo aiutando il club. Lo zaino può essere più grande in futuro, ma perché ci sia un futuro dobbiamo agire in questo modo”.

Da un lato rinnova e dall’altro firma un burofax indirizzato alla dirigenza rifiutandosi di sedersi al tavolo delle trattative…

“Sono cose diverse. A titolo personale ogni giocatore è libero di accettare volontariamente la proposta del club. Un’altra cosa è che ti costringono unilateralmente e lo fanno con i modi in cui lo hanno fatto. Lì, in realtà, non sono assolutamente d’accordo. Lo hanno fatto quando molti giocatori erano con le loro Nazionali. Come capitano difendo gli interessi della squadra e prendo la decisione di firmarlo. E qui siamo uno spogliatoio unito”.