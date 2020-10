Napoli, tutti negativi gli esiti dei tamponi effettuati stamattina

Come riporta la società su Twitter, resta solo da elaborare il tampone di un membro dello staff sanitario.

Un lungo sospiro di sollievo in casa Napoli, è arrivato l’esito dei tamponi effettuati questa mattina a Castel Volturno per il controllo dei calciatori azzurri in quarantena dopo la gara contro il Genoa.

Il Napoli su twitter ha confermato che gli esiti degli esami sono tutti negativi

