La Azzolina scrive a De Luca per chiedere riapertura delle scuole. Il governatore non risponde

Sul Mattino. Una lettera dai toni concilianti e cooperativi, inviata al governatore della Campania e a quello della Lombardia. Ma De Luca non vuole retrocedere, e spesa che anche altre regioni seguano il suo esempio

Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha scritto due lettere a Fontana e De Luca per chiedere di tenere le scuole aperte. Il Mattino racconta il contenuto della missiva indirizzata al governatore della Campania. Il ministro auspica che si «riesca a consentire sollecitamente la ripresa dello svolgimento in presenza della didattica».

Il tono della Azzolina è molto conciliante. Scrive:

«Desidero ribadire la mia disponibilità alla più ampia collaborazione per la tutela della salute e della sicurezza di tutti i cittadini, garantendo il diritto all’istruzione».

Chiede che si proceda insieme, con unità di intenti tra governo e regione.

Da Palazzo Santa Lucia, però, non sono arrivate risposte e non ne arriveranno, scrive il quotidiano. Il governatore non vuole recedere dalle sue posizioni, anzi.

“Il governatore De Luca, per ora, ha deciso di non replicare, nella convinzione che le misure prese in Campania presto dovranno essere adottate anche altrove. Ciò che è stato letto con fastidio da parte della Regione Campania sono stati i richiami del ministro alla scuola dell’infanzia e all’attenzione per gli alunni disabili – pure richiamati nella lettera inviata a Palazzo Santa Lucia. Dall’ente fanno infatti sapere che per la scuola dell’infanzia è già previsto dalla stessa ordinanza che gli alunni vadano a scuola e, altrettanto, è stato deciso per i bimbi e i ragazzi con disabilità”.