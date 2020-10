In Germania il calcio torna a porte chiuse. Merkel: «Non vogliamo un’emergenza nazionale»

La Cancelliera: «Serve uno sforzo da parte di tutti». Il provvedimento valido per il mese di novembre. Gli sport “minori” sono preoccupati

In Germania il calcio torna a porte chiuse. Lo ha deciso oggi il vertice tra Angela Merkel e i Länder. La decisione, ovviamente, è stata presa in seguito all’aumento di contagi del Covid-19. La misura varrà per tutto il mese novembre. Durante questo periodo gli sport dilettantistici saranno fermati.

Angela Merkel ha detto: «Non vogliamo entrare in un’emergenza sanitaria nazionale. A novembre abbiamo bisogno di uno sforzo nazionale. Abbiamo adottato misure dure, gravose per l’intero Paese».

Ultimamente sono state poche le partite giocate davanti a – pochi – spettatori.

In sport come la pallacanestro, la pallamano, l’hockey sul ghiaccio o la pallavolo, l’impatto del botteghino è importante, molto più che nel calcio. .

Saranno chiuse le palestre e le piscine. Sono consentiti gli sport individuali, il jogging.