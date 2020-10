Il Giro d’Italia perde pezzi: due positivi, la Mitchelton Scott lascia la corsa

Arrivati alla decima frazione su 571 test effettuati si fermano Kruijswijk e Matthews. I due ora sono in isolamento

Anche il Giro d’Italia perde per pezzi per la strada a causa del Covid. Arrivati alla decima frazione (da Lanciano a Tortoreto sui Muri del Teramano), su 571 test effettuati sono risultati positivi due corridori, uno del team Jumbo -Visma e uno della Sunweb: Steven Kruijswijk e Michael Matthews, ufficializzati dalle loro squadre. I due ora sono in isolamento.