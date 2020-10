Giudice sportivo: una giornata a Chiesa, multato Paratici

Il rosso a Crotone costa un turno di stop all’esterno della Juventus. 10 mila euro di ammenda invece per il dirigente bianconero per frasi irrispettose contro gli arbitri

Con un comunicato diffuso sui propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del giudice sportivo. Saranno due i giocatori a saltare il prossimo turno: Vanja Milinkovic-Savic e Federico Chiesa. Per il portiere del Torino c’è anche un’ammenda di 10 mila euro per aver “assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti di una decisione arbitrale“.

Multa dello stesso importo anche per Fabio Paratici, “in quanto non autorizzato stazionava in prossimità della panchina rivolgendo frasi irrispettose nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale“.