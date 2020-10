Gazzetta: “è emersa l’inadeguatezza del protocollo, ora si rischia il caos”

Lo scontro tra Napoli e Juventus viene commentato così dalla Gazzetta, a firma Andrea Masala.

Ricorda che:

Il numero di contagiati nel Genoa è via via aumentato, non sappiamo se nel Napoli e nella Juve, dopo gli ulteriori test, ci saranno altri positivi al virus.

Ciò che purtroppo risalta in maniera inequivocabile è l’inadeguatezza del protocollo sui tamponi e sulle procedure di positività, in un contesto purtroppo cambiato con l’aumento dei contagi. Per ora è saltata una gara e un’altra è in bilico, ma in piena pandemia c’è il pericolo che ne vengano rinviate molte altre: è indispensabile porre rimedi efficaci. (…) Nessuno vuole che il calcio si fermi: sarebbe come arrendersi senza nemmeno combattere. Dalla Federcalcio alla Lega, al governo, deve subito essere preparato e reso operativo un nuovo complesso di regole, visto che l’attuale non può reggere.