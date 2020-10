De Luca: “La situazione delle scuole in Campania non preoccupa. Nessuna criticità”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato alla stampa da Salerno, dove ha partecipato all’inaugurazione del “Salerno Boat Show”, nel porto turistico Marina d’Arechi.

Ci sarà un lockdown per la Campania?

La situazione delle scuole preoccupa?

“Direi di no. Non preoccupa. Tra le tante cose che abbiamo fatto come Regione Campania ci sono stati i test sierologici fino al 90% del personale, docente e non docente, rispetto a una media nazionale del 60%. Siamo la regione in cui i controlli preventivi sono stati più estesi di tutta Italia. Per i nostri dati di oggi non c’è una situazione critica che riguarda le scuole, ma dobbiamo tenere occhi aperti. Scuole aperte ed epidemia influenzale non c’erano a marzo e aprile e dobbiamo sapere che la situazione è più delicata rispetto a sei mesi fa. Per ora nessuna situazione drammatica, abbiamo tutto sotto controllo. Nelle realtà urbane riusciamo a dare i risultati dei tamponi in giornata, per evitare di chiudere le scuole. La priorità sono le scuole e le residenze per anziani”.