CorSport: vuoi vedere che anche il Napoli è da scudetto?

E’ il commento del Corriere dello Sport alla bellissima vittoria del Napoli sull’Atalanta, ieri al San Paolo.

“E’ una partita che non ha storia, semmai ne preannuncia una insospettabile, che il Napoli domina in larghezza, in ampiezza, in profondità, incurante degli assenti (Elmas, Insigne, Zielinski), della “dolorosa” sconfitta a tavolino con la Juventus (e conseguente penalizzazione): per 45 minuti, quel che è sufficiente per andarsene a far silenziosamente festa, c’è lo sforzo visibile di una squadra indemoniata, ci sono quattro gol, una dozzina (circa) di occasioni e, per chi ama divertirsi con le statistiche, sedici conclusioni (nove tra i pali) e un dominio che è ovunque, persino nelle zone d’ombra di una giornata che per l’Atalanta è chiaramente imperfetta”.