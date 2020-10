CorSport: la panchina col Barça ha fatto risentire Maksimovic, che ora non rinnova

L’esclusione dalla sfida più sentita dell’anno avrebbe reso scontento il difensore, che non ha dato il via libera al rinnovo. Le parti sono ancora in contatto

Il rinnovo di Nikola Maksimovic è una delle situazioni pendenti sulla scrivania di Cristiano Giuntoli. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il difensore si era accordato col Napoli per altri cinque anni, ma prima della gara di ritorno col Barcellona in Champions League c’è stata la battuta d’arresto.

Il motivo sarebbe stata l’esclusione del giocatore, in favore della coppia composta Manolas e Koulibaly. Maksimovic si sarebbe risentito dell’esclusione, perché sperava di poter giocare la partita più importante. In ogni caso proseguono i contatti tra le parti per raggiungere una nuova intesa.