Benevento-Napoli 1-0 al 45esimo, segna l’Insigne sbagliato

Il Napoli si sveglia dopo il gol subito e sfiora il pareggio con Insigne e Manolas (traversa). Partita ancora apertissima

Roberto Insigne ha scelto il giorno per noi più infausto per segnare la sua prima rete in Serie A. Lo ha fatto contro il Napoli del fratello Lorenzo. A fine primo tempo il Benevento sta vincendo 1-0 contro il Napoli. La rete è stata realizzata al 30esimo. La squadra di Gattuso ha acquisito un altro ritmo dopo il gol subito, e ha sfiorato il pareggio in un paio di occasioni.

Gattuso ha riportato in formazione proprio l’altro Insigne il capitano del Napoli. Inzaghi ovviamente ha schierato il Benevento per una partita prudente. Non è stato così folle da giocarsela a viso aperto. Ha aspettato il Napoli. Seguendo l’esempio dell’Az Alkmaar, il tecnico sannita ha atteso il Napoli in modo da togliere profondità a Osimhen che infatti nei primi 45 minuti non ha praticamente toccato palla. Si è fatto notare soltanto per qualche scaramuccia in campo.

Il Napoli ha provato a fare la partita ma gli avversari hanno giocato in modo da chiudere ogni spazio. Lozano ha provato a creare qualche superiorità. Non lo hanno fatto invece né Insigne né Mertens, almeno nella prima mezz’ora. È stato però Lozano a perdere il pallone che ha innescato il contropiede di Lapadula terminato col gol del Benevento.

L’occasione migliore del Napoli l’ha avuta prima Insigne con uno splendido tiro a giro su cui è stato bravissimo ad allungarsi Montipò. E poi Manolas con uno splendido colpo di testa che è andato a sbattere contro la traversa.

La partita ovviamente è apertissima.