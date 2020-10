Ronaldo farà la quarantena in Italia, perché dura meno che in Portogallo

La legge italiana ora è più “morbida”: dovrà stare fermo solo 10 giorni. In Portogallo l’isolamento obbligatorio dura 14 giorni

Ronaldo verrà trasferito a Torino. Farà la quarantena in Italia, perché la legge è appena cambiata e ora l’isolamento dura solo 10 giorni. In Portogallo invece sono ancora fermi alle linee guida dell’OMS e la star della Juventus resterebbe bloccato per ben 14 giorni. Lo dice l’inviato di Sky Sport da Torino.

La positività di Ronaldo, che – ricordiamo – deriva dalla sua scelta di abbandonare la “bolla” bianconera per rispondere alla convocazione della sua nazionale, rompendo quindi il protocollo per viaggiare in un altro Paese, è ora un problema burocratico più che epidemiologico.

Il giocatore è asintomatico, ed è stato ritratto al sole sorridente. Fa nulla che in Portogallo nel frattempo si interroghino sulla possibilità che nel frattempo abbia diffuso il contagio tra i suoi compagni di nazionale, anche solo semplicemente cenando con gli altri senza mascherina. Tocca rimetterlo in campo il prima possibile. Ci sono delle partite, da giocare. Le priorità.