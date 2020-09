Zola: “Insigne e Mertens mi somigliano. Osimhen? Non dobbiamo dargli pressione”

Gianfranco Zola, ex di Parma e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sulla prima di campionato che vedrà affrontarsi proprio le due squadre.

“Parma e Napoli sono state due squadre importanti per me. A Napoli ho imparato più di ogni altro posto dove ho giocato. A Parma mi son consacrato e ho raggiunto picchi di performance molto alti. Vedrò la partita con molta attenzione. Spero sia una bella gara. Non sarà facile indovinare il pronostico. Liverani e Gattuso prediligono giocare al calcio e questo rappresenta la voglia del calcio italiano di cambiare rotta a prescindere dalla squadra che alleni”.

Su Osimhen:

Su Insigne: