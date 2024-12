Per liberare Osimhen a gennaio bisogna pagare due clausole, una anche al Galatasaray

La Gazzetta scrive che per Victor a gennaio bisogna pagare una clausola da oltre 75milioni in favore del Napoli, per la cessione a titolo definitivo e un’altra di risoluzione del prestito a favore del Galatasaray.

Da quando si è trasferito al Galatasaray, Victor Osimhen è tornato dominante, ma sul più bello è arrivato un infortunio alla schiena, con “stiramenti di basso grado e sanguinamento nel gruppo muscolare posteriore destro”. Infortunio che lo terrà fermo per circa 20 giorni e intanto si torna a parlare del suo futuro, ma in Turchia sembrano sereni. Il calciatore del Napoli ha più volte espresso la sua soddisfazione di essere in prestito al Galatasaray e la volontà di poter terminare lì la stagione, ma ci sono nuove sirene sul suo futuro secondo la Gazzetta dello Sport

“Non è un segreto, Osimhen piace da sempre al Psg e la passione si è riaccesa negli ultimi mesi, viste le difficoltà offensive della squadra di Luis Enrique. A Parigi c’è sempre Campos, il suo mentore ai tempi del Lilla, uno di quelli che conosce pregi e difetti del nigeriano e che sa come approcciarsi a lui in maniera speciale.

La scorsa settimana in Francia è tornato a girare forte il nome di Victor per il Psg, proprio nei giorni in cui il suo manager Roberto Calenda è stato avvistato a Istanbul. Coincidenza? Possibile, ma nulla va escluso. Di sicuro, i club interessati sanno che da gennaio possono provare l’acquisto del nigeriano pagando due clausole. Una da oltre 75milioni in favore del Napoli, per la cessione a titolo definitivo. Un’altra di risoluzione del prestito a favore del Galatasaray. Che si augura Victor possa rimanere, ma che non può certo fermarlo se arrivasse un’offerta importante da un top club”.

