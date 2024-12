Kvara, l’accordo per il rinnovo col Napoli è vicino (Corsport)

Le parti vedono la luce, l’accordo è vicino. E sebbene resti ancora qualcosina da limare, in linea di massima il traguardo è in vista.

L’infortunio al ginocchio ha fermato Kvara in campo, il georgiano infatti non ci sarà sicuramente sabato contro l’Udinese e con buone probabilità neanche contro il Genoa. Ma, se il periodo è negativo in campo, lo stesso non si può dire fuori, secondo il Corriere dello Sport infatti ci sarebbe finalmente l’accordo per il suo rinnovo

“Il periodo non è dei migliori, insomma, ed è anche a secco di gol da cinque partite, ma ormai la trattativa con il Napoli per il rinnovo fino al 2029 è in via di definizione: le parti vedono la luce, l’accordo è vicino. E sebbene resti ancora qualcosina da limare, in linea di massima il traguardo è in vista”.

Leggi anche: Kvaratskhelia, anche senza infortunio, era in dubbio per l’Udinese a causa del suo rendimento

C’è stato un periodo in cui il rinnovo del georgiano non è apparso così scontato per le posizioni molto distanti tra lui e il Napoli. Dopo il no estivo del Napoli al Psg, che gli offriva undici milioni netti a stagione, l’agente di Kvara aveva chiesto a De Laurentiis 8 milioni netti fino al 2029 per rinnovare. Cifra fuori mercato per il Napoli, che ha in Lukaku il giocatore più pagato, con 6 milioni più bonus. Ed è questo il tetto massimo che il club azzurro si è imposto anche per portare e temine questa nuova trattativa col georgiano.

ilnapolista © riproduzione riservata