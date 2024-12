De Laurentiis vuole Zirkzee come regalo scudetto per Conte (SportMediaset)

Annusata l’aria da scudetto il presidente del Napoli, in genere molto attento, questa volta è pronto a mettere mano al portafoglio per garantire ad Conte una squadra da scudetto

“Annusata l’aria da scudetto, Aurelio de Laurentiis, in genere molto attento, questa volta è pronto a mettere mano al portafoglio per garantire ad Antonio Conte una squadra da scudetto” scrive così SportMediaset parlando delle prossime mosse di mercato degli azzurri di gennaio. Il Napoli infatti dovrebbe proseguire a puntellare la rosa come già fatto in estate e il presidente vorrebbe aggiungere anche un vice-Lukaku a cinque stelle, vale a dire quel Joshua Zirkzee che tornerebbe volentieri in Italia dopo qualche mese difficile in quel di Manchester.

“Per l’ex Bologna, chiesto espressamente da Conte, il ds Manna si è già messo al lavoro ed è pronto a sedersi attorno a un tavolo con lo United per valutare a fondo la questione. Questione che, è noto, è legata a doppio filo a Osimhen, fermo fino a Natale per un problema alla schiena ma già pronto a lasciare il Galatasaray e la Turchia per destinazioni più adatte alla sua qualità. Quali? Manchester United appunto, ma anche Psg o Chelsea, tutti club ricchi e pronti a versare nelle casse del Napoli i 75 milioni della clausola rescissoria che De Laurentiis pretende per il nigeriano. Il quale, e non è un dettaglio, si porta in dote anche uno stipendio da 12 milioni che, in qualche modo, potrebbe complicare ogni trattativa”.

