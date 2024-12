Benatià sull’OM: «Ci sono troppi che pensano solo agli interessi personali in questo club»

A La Provence: «Prima ancora di parlare di contratto, voglio sapere se possiamo lavorare correttamente, se è sano, se siamo sicuri che tutti vogliano lavorare nell’interesse dell’OM»

Internamente sembra tutto deciso affinché Mehdi Benatia diventi il nuovo direttore sportivo dell’OM. Tuttavia, il marocchino preferisce mantenere un po’ di incertezza riguardo al suo futuro, «sto ancora pensando un po’», ha dichiarato in un’intervista rilasciata a La Provence, ha parlato senza censure del contesto Marsiglia:

«Se faccio questo lavoro è perché mi piace e perché sento che vale la pena dedicarci tempo e salute. Ma in questo club, quando fai un passo avanti, ne fai due indietro. Non è mai facile, soprattutto qui, nell’edificio amministrativo. Non ci vengo mai comunque. Il mio ruolo è sportivo. Sono disposto a discutere con un allenatore, discutere con un analista video o con un giocatore, ma non voglio lavorare con persone malsane, come ce ne sono in molte società di calcio. Succede ovunque, ma qui forse un po’ più che altrove. Non posso farlo. Nessuno ne parla per principio, ma ve lo dico perché non me ne frega niente. Non puoi dirmi di restare in una scatola, non è possibile. Nessuno ce l’ha mai fatta».

Ed è proprio questo che piace alla città di Marsiglia, dove la sua influenza è crescente e la sua esperienza è una risorsa.

«Al Bayern vedi Hoeness, Rummenigge, Guardiola, forti si, ma dietro è tutto a posto. Funziona in una sola direzione, quella dell’interesse comune. Qui dobbiamo muoverci nella direzione degli interessi dell’OM, non degli interessi personali. E ci sono troppi interessi personali in questo club! Ripeto, non è l’unico, e lo capisco. Oggi, prima ancora di parlare di contratto, voglio sapere se possiamo lavorare correttamente, se è sano, se siamo sicuri che tutti vogliano lavorare nell’interesse dell’OM. Vogliamo il meglio per il club. Forse non vincerò nulla con l’OM, ​​ma avrò contribuito a ripulire tutto, a migliorarlo. Con Pablo, Fabrizio (Ravanelli) e me le idee ci sono, non è quella che manca. Devi essere in grado di metterli in pratica e voler cambiare le cose. Se non ci riusciamo… Siamo relativamente giovani e come dico sempre, sono pronto a lottare per chi vuole lottare e sono senza dubbio più tenace di chi pensa di resistere… Sono giovane, Ho 37 anni, se devo lottare ogni giorno per questo lo farò».

