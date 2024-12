Faccia a faccia Locatelli-Marchetti: «Che fai mi minacci?» VIDEO

Il calciatore della Juve si era lamentato nel corso della sfida contro il Bologna: «Fateci giocare, fateci giocare. Perché sennò… Stai fischiando a caso».

La Juventus si trova ad affrontare un periodo difficile alla vigilai della gara di Champions contro il City. Gli uomini di Thiago Motta hanno pareggiato contro il Bologna per 2-2 con evidenti segnali di nervosismo, come il faccia a faccia tra Locatelli e il direttore di gara Marchetti.

Le telecamere di Bordocam Dazn hanno svelato un dialogo di campo, serrato, tra il centrocampista della Juventus e l’arbitro dopo l’ennesimo fallo fischiato ai padroni di casa. I continui interventi di Marchetti a spezzettare il gioco non sono piaciuti in primis al numero 5 che si è fatto sentire. Dopo essersi avvicinato all’ufficiale, Locatelli si è lamentato anche per l’atteggiamento del direttore di gara che ha provato con la mano a tenerlo a distanza.

Le parole di Locatelli

Locatelli ha esordito con «senza che mi tocchi», proseguendo poi con la sua lamentela: «Fateci giocare, fateci giocare. Perché sennò… Stai fischiando a caso». La risposta di Marchetti non deve essere piaciuta a Locatelli, che ha esclamato a quel punto: «Cosa fai mi minacci?». L’arbitro, alla fine, ha chiuso il dialogo con un «Ma che ti minaccio», ribadendo la bontà, a suo dire, delle decisioni prese in campo fino a quel momento della gara.

