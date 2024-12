Già 27 infortuni al Real Madrid in questa stagione, è scandaloso (Marca)

Quello di Mbappè ieri sera contro l’Atalanta è solo l’ultimo di una lunga serie che hanno messo in seria difficoltà il club

“L’Atalanta avrà gli incubi per molto tempo” questo l’esordio del commento di Marca sulla gara di Champions di ieri sera che ha visto il Madrid tornare ad essere Real e mettere sotto la formazione di Gasperini.

“Aveva già perso la Supercoppa questa estate col Madrid e ora anche la sfida di Champions in casa, considerando che il Real era arrivato a Bergamo da vittima, anche se il Madrid non può mai essere considerato una vittima, non importa quanto le cose sembrano andare male. Gli italiani avevano vinto quattordici partite e stanno spiazzando il campionato italiano, ma dopo 10 minuti Mbappé aveva già reso amara la loro notte”.

Marca ricorda anche che proprio ieri sera è arrivato l’ennesimo infortunio per i Blancos con Mbappé

“Il premio per gli infortunati della partita è andato a Kylian Mbappé. Ci sono già 27 infortuni che il Real Madrid ha avuto in questa stagione, un fatto scandaloso che richiede una riflessione sul club. Perché il numero medio di infortunati per incontro, tenendo conto che siamo nel mese di dicembre, è un record.

L’infortunio di Mbappe, il secondo della stagione, è arrivato anche nel giorno in cui il francese sembrava più connesso, dopo aver segnato un grande gol e averne sfiorati altri due. Ma al di là degli errori davanti alla porta, le sensazioni che il francese ha trasmesso sono state notevoli”.

