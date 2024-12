Ashworth non si è dimesso, è stato licenziato dallo United (Daily Mail)

Lo United ha voluto mostrare chi comanda facendolo marciare attraverso la sala media dell’Old Trafford per essere licenziato, perché semplicemente non potevano aspettare fino a lunedì

Il Daily Mail commenta oggi il licenziamento di Dan Ashworth come direttore sportivo del Manchester United. In molti non erano contenti all’interno del club, anche se Ashworth era stato direttore dello sviluppo d’élite della Faentina colui che aveva scritto il piano chiamato “DNA dell’Inghilterra” per rendere internazionali tutte le squadre del paese in tutte le fasce d’età.

Il licenziamento è avvenuto poco dopo la deludente sconfitta casalinga per 3-2 contro il Nottingham Forest, e il Mail spiega che “lo United ha certamente mostrato ad Ashworth chi era il capo sabato sera-facendolo marciare attraverso la sala media dell’Old Trafford, in piena vista dei giornalisti, per essere licenziato, perché semplicemente non potevano aspettare fino a lunedì. Di classe”.

La partenza di Ashworth, nonostante l’affermazione del club di un accordo reciproco, indica problemi più profondi all’interno del Manchester United.

Gary Naville ha commentato a NBC Sports l’improvvisa partenza di Dan Ashworth, avvenuta solo 159 giorni dopo aver assunto il ruolo di direttore sportivo: «È ovvio che qualcosa sia andato storto tra lui e il club».Sono davvero scioccato che sia successo. Non è affatto una bella immagine ed è qualcosa che dovrà essere spiegato. Penso che la dichiarazione che il club ha pubblicato sia davvero scadente».

