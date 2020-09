Ventura: «Osimhen è il più grande colpo di mercato finora, dal punto di vista tecnico»

Alla Gazzetta: «Ha tutto per divertire, incuriosisce molto. Mi piace tanto anche Tonali. Sarà una A aperta. La Juve non sarà super favorita. Senza dubbio ci sarà il ritorno del Napoli»

La Gazzetta dello Sport intervista Gian Piero Ventura, ex ct della Nazionale. Parla della nuova stagione di Serie A alle porte.

Sarà diversa per una serie di motivi, spiega.

«Pensiamo, ad esempio, che a 6 giorni dall’inizio Juve e Inter non hanno fatto mercato e non potranno farlo fino a quando non venderanno. Poi l’estate cortissima non permette alle squadre di fare un precampionato tradizionale obbligando a impostare una preparazione atletica del tutto diversa. Infine c’è il Covid: basta un positivo in un gruppo per fermare il lavoro tattico di preparazione».