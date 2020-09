Salernitana, gli ultras minacciano Ranieri (che rinuncia al prestito) e irrompono all’Arechi

Un pomeriggio di contestazioni, ieri, a Salerno. 50 tifosi sono entrati allo stadio durante l’amichevole con la Virtus Francavilla e hanno lanciato 150 palloni in campo. Venerdì era stato derubato Djuric

E’ stato un pomeriggio molto teso quello di ieri, a Salerno. Lo scrive il Corriere dello Sport. Sono due gli episodi che racconta il quotidiano. Innanzitutto il caso di Luca Ranieri. Il giovane difensore della Fiorentina, che aveva già l’accordo con la Salernitana per un prestito ed era già sceso in campo per allenarsi con i suoi nuovi compagni, ha rifiutato il contratto (non ancora depositato). Lo ha comunicato il suo agente, Paolo Paloni, con una nota sul profilo Instagram dell’agenzia Football.

«Ranieri è sceso a Salerno, ma quando la notizia di un suo trasferimento è iniziata a circolare sui social, sono arrivati dei messaggi sul telefono del ragazzo che lo sconsigliavano di accettare il trasferimento. Ne abbiamo relazionato al direttore Fabiani. Tutto ciò non credo renda onore alla città di Salerno e in particolare a una tifoseria fantastica. Il giocatore ha ritenuto opportuno tornare sui suoi passi».

Poco più tardi, l’altro episodio.

“Un gruppo di ultras granata, una cinquantina, ieri pomeriggio ha fatto irruzione all’Arechi, mentre si disputava l’amichevole, a porte chiuse, tra la Salernitana e la Virtus Francavilla, e dall’anello inferiore della Tribuna ha lanciato circa centocinquanta palloni in campo, contestando la proprietà del club campano e facendo esplodere un petardo. L’amichevole è stata sospesa per qualche minuto”.

I tifosi hanno esposto uno striscione abbastanza eloquente:

«Ecco i tuoi palloni, ora vattene fuori dai c…».

Il CorSport scrive che sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della Questura di Salerno e i Carabinieri e che sono iniziate le indagini per appurare le responsabilità dell’accaduto.

Non solo questo.

“Venerdì, infine, ignoti erano riusciti a entrare all’interno del centro sportivo Mary Rosy, trafugando dall’auto di Djuric il suo borsello contenente la carta di credito ed effettuando nelle ore successive spese per migliaia di euro. Il calciatore ha sporto denuncia”.