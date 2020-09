Roma, sondaggi di Newcastle e Leicester per Under

Su Calciomercato.com. Il Newcastle lo vorrebbe in prestito. Il Leicester non sarebbe disposto ad offrire più di 23 milioni. Difficile che i giallorossi lo lascino andare

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il futuro di Cengiz Under potrebbe essere lontano in Premier. Sono due i club inglesi interessati al turco. Il Newcastle ha già effettuato più di un sondaggio per lui (per un prestito) e, negli ultimi giorni, c’è stato un approccio informativo anche da parte del Leicester, che, però, non sarebbe intenzionato a spendere più di 23 milioni.

Anche l’Hertha Berlino aveva chiesto informazioni e potrebbe tornare alla carica.

Scrive il portale:

“L’impressione è che oggi per convincere Friedkin a cedere Cengiz servano più dei 25 milioni proposti dal Napoli. Ergo: Under dovrebbe restare in quella che si prospetta come l’ultima annata d’esame.