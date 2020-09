Repubblica: in Campania i laboratori fanno i tamponi ai privati anche se non autorizzati

Inspiegabilmente, per le disposizioni di De Luca, dovrebbero farlo solo alle aziende. Ma al telefono si presenta un’altra realtà (più condivisibile): 62 euro e il test è fatto

Su Repubblica un vademecum completo, regione per regione, su come effettuare i tamponi molecolari per scoprire se si ha il Covid. Dalla panoramica generale emerge la grande contraddizione della Campania rispetto ai laboratori privati. Per la Regione Campania i laboratori privati possono effettuare tamponi solo alle aziende, non ai singoli cittadini. In realtà, dalle telefonate effettuate da Repubblica, risulta che alcuni laboratori effettuano il servizio anche per i privati, al costo di 62 euro per il tampone, più 15 euro per il prelievo a domicilio. Il risultato arriva via email in 48 ore. Anche se la Regione non lo autorizza.

Una contraddizione spiegata da uno dei titolari dei centri in questione al quotidiano.

“È proprio così, noi siamo costretti a non rispettare il divieto, pur operando alla luce del sole. Ogni giorno, effettuiamo un centinaio di tamponi per privati cittadini. Di questi, una ventina risulta positiva e noi facciamo subito partire dal nostro laboratorio la denuncia e la segnalazione alla Asl. Quindi, seguiamo una via ufficiale. E se non lo facessimo, questa quota di positivi sfuggirebbe al controllo istituzionale”.

Il quotidiano chiarisce che sono pochi, comunque, i laboratori privati che effettuano il servizio, chiudendo un occhio rispetto al divieto imposto dalla Regione: gli altri si adeguano.