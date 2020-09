Mattino: il gelo calato tra il Napoli e Hysaj non favorisce l’operazione Veretout

Non sarà facile trovare una intesa per il rinnovo di Hysaj, scrive il Mattino.

“Al momento la fumata è nera dopo i contatti delle ultime ore, perché tra le richieste dell’albanese e quelle del Napoli la distanza è ancora notevole. Per il terzino la posizione della società è chiara: resta anche senza rinnovare. Un rischio ponderato, perché da febbraio in poi può firmare per un’altra società. L’impressione è che il Napoli farà un altro tentativo prima dell’inizio del campionato ma non sarà semplice trovare un accordo“.