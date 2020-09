Il Secolo: 8-9 i giocatori del Genoa contagiati che erano in campo o in panchina contro il Napoli

Secondo quanto scrive il Secolo XIX, sarebbero 8 o 9 i calciatori del Genoa colpiti dal Covid, tra i 14 casi segnalati ieri dal club.

“A Perin e Schone secondo indiscrezioni si sarebbero aggiunti altri otto o nove compagni di squadra, i cui nomi per il momento non sono stati resi noti ufficialmente: la maggior parte è però scesa in campo o è andata in panchina in occasione del match del San Paolo, uno invece era assente perché infortunato. Molti sono asintomatici, un membro dello staff ha febbre e tosse”.