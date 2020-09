“Il mercato deve ancora cominciare, fino a quando non tornano dalle nazionali non è possibile neanche parlarci”

Il Napoli si tiene Meret. Lo ribadisce Giuntoli nella conferenza stampa finale del ritiro azzurro a Castel di Sangro:

“Ho letto tutto, non abbiamo smentito perché non possiamo smentire tutto quello che viene scritto ogni giorno, ci siamo incontrati con l’agente, siamo stati 2 ore con l’agente e per un’ora e 50 s’è parlato di altro, ha 3 anni di contratto, è molto contento di stare qui e per farlo diventare il campione che tutti pensiamo che sia deve fare ancora uno step e può farlo con noi“.

“Il mercato deve ancora cominciare, è la verità, fino a quando non tornano dalle nazionali non è possibile neanche parlarci, sono tutte situazioni molto lontane per adesso”.