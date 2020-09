Dopo lo stop in Inghilterra anche la Francia socchiude gli stadi: da 5.000 a 1.000 in tribuna

Nelle ultime 24 ore la Francia ha fatto registrare più di 10mila nuovi casi. E il tasso di positività è salito per la prima volta oltre il 6%. Appena sopra quello della Campania

L’emergenza Covid in Francia si traduce in una mossa prudenziale per l’accesso dei tifosi allo stadio. Mentre l’Italia va verso la riapertura parziale in totale controtendenza, in Inghilterra il governo ha chiuso il discorso almeno fino a marzo. E ora il governo francese ha annunciato che la presenza di pubblico agli eventi sportivi scenderà da 5.000 a 1.000 persone, almeno nella maggior parte delle grandi città (Bordeaux, Lione, Nizza, Lilla, Tolosa, Saint-Etienne, Rennes, Rouen, Grenoble e Parigi). A Marsiglia saranno imposte addirittura le porte chiuse. Secondo l’Equipe , il Psg starebbe valutando l’ipotesi di giocare comunque a porte chiuse visto che togliendo gli addetti ai lavori resterebbero a disposizione dei tifosi solo poche centinaia di biglietti.

Nelle ultime 24 ore la Francia ha fatto registrare più di 10mila nuovi casi. E il tasso di positività è salito per la prima volta oltre il 6%. Appena sopra quello della Campania.

Nelle grandi città, come in Gran Bretagna, non sono più consentite assembramenti di oltre 10 persone e vige il coprifuoco per i locali alle 22:00.