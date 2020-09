Coronavirus, emergenza in Campania: più positivi d’Italia nonostante i pochi tamponi (5mila)

Il rapporto tra positivi e tamponi è del 5%, una percentuale altissima che non ha eguali in Italia

Con 248 nuovi positivi al coronavirus, la Campania è la regione che ha fatto registrare l’incremento più alto nella giornata di oggi, a fronte di soli 4.901 tamponi processati. La percentuale di positivi è ancora più impressionante: se negli scorsi giorni si viaggiava oltre il 2%, stavolta siamo arrivati al 5%.

Nessuna regione viaggia a queste cifre. La Lombardia ha registrato 196 nuovi positivi, lo 0,8% dei tamponi. Incremento simile del Lazio, con 195 casi registrati oggi (2,1%); al 2,2% la Sardegna con 49 positivi. Percentuali più contenute nelle altre regioni: 1% in Emilia-Romagna, 1,7% in Piemonte, 1,2% in Veneto e Toscana.

Per quanto riguarda i dati regionali, in Campania nessun deceduto e 136 guariti. Nel complesso, registrati oggi 1.640 nuovi positivi su oltre 103 mila tamponi.