Deulofeu spinge per tornare in Serie A: su di lui Fiorentina e Napoli

Lo scrive il quotidiano spagnolo Sport: gli azzurri hanno già la disponibilità del giocatore, si lavora ad un prestito con diritto di riscatto

Gerard Deulofeu è una delle occasioni last-minute di questo insolito mercato estivo. Col Watford retrocesso in Championship, lo spagnolo è pronto a cambiare squadra. Stando a quanto riporta Sport, il giocatore vorrebbe tornare in Serie A, dove ha vestito la maglia del Milan.

In Italia ha due pretendenti: la Fiorentina, che lo acquisterebbe per colmare il vuoto possibile lasciato da Chiesa, e il Napoli, che ha già avuto la disponibilità del giocatore. Gli azzurri lavorano ad un prestito con diritto di riscatto, per poi discutere del futuro dell’esterno al termine della prossima stagione.