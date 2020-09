De Magistris torna al suo sport preferito: chiudere le scuole

Il 24, 25 e 26 niente scuola per quegli istituti che hanno ospitato le elezioni: ci saranno le disinfezioni per il Covid

La decisione era stata già in qualche modo anticipata dallo stesso Luigi De Magistris, in una dichiarazione all’Ansa, ma ora è ufficiale: le scuole che hanno assolto funzione di seggi elettorali resteranno chiuse fino al 28 settembre, affinché sia possibile procedere alla disinfezione e all’organizzazione scolastica dei locali. Di seguito, la nota del Comune di Napoli.

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha firmato l’ordinanza che prevede per le giornate 24, 25 e 26 settembre 2020, la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio del Comune di Napoli, che sono stati sede di seggi elettorali per le consultazioni referendarie e le elezioni regionali del 20 e del 21 settembre 2020, al fine di garantire la disinfezione dei locali scolastici e il ripristino delgi spazi didattici per consentire l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico anche alla luce delle prescrizioni per il contenimento del rischio di contagio da Covid-19.