De Magistris: “Le scuole sedi dei seggi potrebbero aprire il 28 settembre”

Il sindaco di Napoli all’Ansa: “La Asl, impegnata in altri campi, potrebbe non essere in grado di garantire la sanificazione degli istituti per il 24”

Le scuole, convertite in seggi elettorali, potrebbero aprire il 28 settembre e non il 24 come originariamente previsto. Ne dà notizia l’Ansa, attraverso le dichiarazioni del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.

Nelle scuole sedi di seggi ancora oggi sono in corso gli scrutini e da quanto mi è stato riferito nelle scorse ore la Asl, che è impegnata anche in altri campi, potrebbe non essere in grado di garantire la sanificazione in tutti gli istituti. Pertanto è verosimile che ci possa essere uno slittamento a lunedì per aprire le scuole interessate dai seggi tenuto conto che al momento non abbiamo garanzie di sanificazione in 24 ore e viste le giuste preoccupazioni dei dirigenti scolastici.