CorSport: l’Italia dovrebbe valorizzare Immobile, non tenerlo in panchina

Sul Corriere dello Sport, Alberto Dalla Palma si chiede perché Mancini abbia escluso Immobile dal suo undici titolare contro la Bosnia, ieri. Partita che si è conclusa con un pareggio.

“Belotti al posto di Immobile anche nel debutto stagionale: sappiamo già che l’attaccante della Lazio, Scarpa d’Oro con 36 gol in campionato (20 in più dell’amico granata), giocherà titolare in Olanda ma continuiamo a non capire la staffetta tra due centravanti che non sono equivalenti, come dimostrano i numeri e il rendimento. Una staffetta, tra l’altro, imposta da un ct che lasciò la Nazionale proprio perché non sopportava la rivalità prima con Baggio e poi anche con Zola. Ai grandi talenti l’alternanza non piace mai, come raccontava Mancini tanti anni fa: immaginiamo la rabbia di Immobile, che ha iniziato l’avventura azzurra partendo dalla panchina. L’Italia non ha mai avuto un attaccante da 36 gol a stagione, nemmeno quando ha vinto il Mondiale a Berlino: nell’anno degli Europei andrebbe costruita una Nazionale in grado di esaltare le doti di Immobile, con il quale la Lazio parte quasi sempre da 1-0. Alla lunga, la staffetta tra Ciro e Belotti, per i quali gli esami non finiranno mai, rischia di diventare un peso piuttosto che un vantaggio”.