CorSport: Fonseca voleva far giocare Dzeko a Verona, ma dopo un colloquio con lui ha cambiato idea 

Il colloquio privato svoltosi in albergo ha fatto capire al tecnico che il bosniaco non era concentrato sulla partita. E così ha deciso di escluderlo per rispetto del gruppo.

Il Corriere dello Sport scrive del rapporto tra Dzeko e la Roma, anzi, tra Dzeko e il suo allenatore, Fonseca. Un rapporto ormai deteriorato. Un capitolo chiuso.

“Già l’allenatore non aveva gradito le critiche pubbliche successive all’eliminazione contro il Siviglia, concordando con la società la cessione del capitano e di Kolarov. Il resto è storia recente: Fonseca ha convocato Dzeko per Verona con l’idea di farlo giocare almeno un pezzo di partita. Ma dopo un colloquio privato in albergo ha capito che interlocutore non era esattamente concentrato sulla partita. E così ha deciso di escluderlo per rispetto del gruppo. Dzeko, che ha saltato l’allenamento finale sul prato del Bentegodi desinato alle riserve, conta di giocare Roma-Juventis domenica prossima. Ma non con la maglia della Roma”.