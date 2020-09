CorSport: City e Psg restano entità astratte, Koulibaly potrebbe restare al Napoli

Il mercato post Covid rende “improbabile e (quasi) impossibile la cessione del senegalese, il cui ingaggio è quello che pesa di più nel bilancio del club partenopeo

“Mica è facile scalare il K2! E ora che si è capito che la bolla esiste ed è anche finanziaria, la fatica diventa un ostacolo che lo rende improbabile e (quasi) impossibile”.

Lo scrive il Corriere dello Sport a proposito della cessione di Koulibaly. Un affare che si complica, visto che, nel mercato post Covid, girano pochi soldi. Il City non vuole dialogare direttamente con il presidente De Laurentiis. C’è stato anche l’interesse del Psg, ma nulla di concreto. De Laurentiis non intende svendere il difensore e non è escluso, a questo punto, che Kalidou resti in azzurro.

“Koulibaly è una voce più autoritaria (ma anche autorevole) di quel capitolo bilancio che viene definito monte-ingaggi: il rinnovo dell’estate del 2018 lo ha spinto a conquistarsi un posto da nababbo tra gli stipendi del Napoli e quei sei milioni netti in realtà incidono il doppio (e quindi diventano dodici) e pesano parecchio. Il Manchester City e il Psg sono entità per ora (ancora astratte), Napoli è casa sua: ma si sa, le montagne non partoriscono topolini, tranne nelle favole”.