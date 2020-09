“Bartomeu faccia come Ferlaino con Maradona. Costringa Messi a restare”

Il Mundo Deportivo associa le due situazioni. Diego, dopo la Coppa Uefa, chiese di andare a Marsiglia. Ferlaino gli disse no e vinse il secondo scudetto. Poi, però, fu la fine

Che stia finendo malissimo è ormai cronaca, ma che che Messi lasci davvero – persino gratis – il Barcellona, questo è tutto da vedere. Tanto che in Spagna cominciano a ragionare sull’ipotesi della prigione dorata: costringere Messi a restare nonostante il suo volere. E azzardano un paragone: La guerra tra Bartomeu e Messi finirà come quella tra Diego Armando Maradona e Ferlaino?

Il Mundo Deportivo titola proprio così:

Maradona-Ferlaino, Messi-Bartomeu, ¿mismo final? Il quotidiano catalano ricorda che a Coppa Uefa ancora calda, Ferlaino riferì che Maradona voleva andare via. “Ma Diego aveva un contratto valido e Ferlaino gli rispose che non voleva trasferirlo e che pensava di trattenerlo in squadra a tutti i costi. Maradona riteneva che il suo ciclo a Napoli fosse terminato.

“Avevo reso felici le persone, ero la bandiera del sud e volevo finire la mia carriera in pace”, diceva. Voleva andare a Marsiglia.

Ma, come tutti sanno, Maradona restò al Napoli. “E cosa successe la stagione successiva? Il Napoli riuscì a vincere il secondo scudetto della sua storia, il secondo con Maradona. Anche se Diego era arrivato al punto di dire che non aveva più la testa o la concentrazione per giocare il campionato italiano, lo giocò e lo vinse. Nel giorno della festa scudetto, un estasiato Ferlaino, non si stancava di ripetere: “Ho fatto bene a non venderlo”.

Poi, alla fine, Ferlaino fu costretto a cederlo gratis. Non è detto che finisca così con Messi. Ma il suggerimento del Mundo Deportivo è chiaro: costringiamolo a restare, anche scontento. Magari ci fa vincere lo stesso…