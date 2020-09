A conti fatti Guardiola consiglia a Messi di restare al Barcellona

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo Pep avrebbe chiamato la Pulce spiegandogli le difficoltà economiche del City e consigliandogli di finire la carriera al Barcellona

La situazione di Messi al Barcellona potrebbe vivere un nuovo colpo di scena. Secondo quanto riporta oggi il Mundo Deportivo, Pep Guardiola in persona, tornato a Manchester ieri dopo aver trascorso alcuni giorni a Barcellona, avrebbe chiamato la Pulce per suggerirgli di restare al Barcellona.Il motivo? Secondo gli spagnoli il Manchester City è certamente interessato alla situazione Messi ma non è disposto ad affondare il colpo se l’argentino non si libererà gratis dal Barcellona. L’affare, si sostiene, non viene considerato economicamente sostenibile se oltre allo stipendio faraonico richiesto da Leo sarà necessario anche scendere a patti con il club blaugrana per trattarne l’acquisto, al di là della clausola da 700 milioni considerata più formale che reale. Pretattica? Forse, ma la situazione del City non è sicuramente delle più rosee, considerando anche i problemi con il fair play finanziario che la società ha avuto nell’ultimo anno

Quello che appare certo per il Mundo Deportivo è che Guardiola avrebbe sentito Messi telefonicamente, riportandogli non solo l’ovvio desiderio di riaverlo con sé ma esponendogli anche le difficoltà economiche della vicenda e, non ultimo, il sincero dispiacere nel veder terminare in questo modo la sua storia con il club della sua vita.

In questa chiave, l’atteso confronto tra il presidente Bartomeu e Jorge Messi potrebbe essere risolutivo nel senso di distogliere Messi dall’idea di liberarsi a titolo gratuito, proponendo anzi un rilancio, con un prolungamento fino ai Mondiali del Qatar.