Un ciclo è finito, lo sapevamo già. La tifoseria e il folklore non c’entrano

In risposta a Venio Vanni. Sarri o non Sarri il Napoli ripartirà dall’anno zero. L’invettiva contro i calciatori è eccessiva. Callejon merita applausi, Mertens è un patrimonio del club

Caro Vanni se non fossi amante dell’ironia tra le righe, il tuo articolo mi farebbe incazzare ma ti lascio il beneficio letterario dell’amara sintesi cinica.

Insomma il Napoli che esce a Barcellona è l’ultimo fallimento stagionale di una squadra non all’altezza e di una tifoseria tristemente romantica e folkloristica, giusto?

Io ho altre idee, il Napoli al Camp Nou dove il Barça non perde da anni ed anni non è uscito a testa alta, è uscito meritatamente perché nettamente inferiore ai catalani. Ciononostante al netto di mezz’ora tragica, di Var alterno e di occasioni sprecate, può persino recriminare.

L’impresa fatta dal Lione – che tu menzioni – non è assolutamente paragonabile. Primo, perché il Barcellona non è la Juventus. Secondo, perché i francesi hanno vinto 1-0 all’andata e pertanto hanno potuto speculare sul risultato.

Tuttavia la tua invettiva contro i calciatori è eccessiva. Mertens oltre alla pizza, è un patrimonio storico del club, ieri ha cantato e portato la croce, ha rubato un rigore e ha pressato tutti, di cosa vogliamo parlare?

Callejon merita applausi, riconoscenza e maglia in bacheca poiché sette anni di sudore non possono essere cancellati con un colpo.

Infine, la stagione del Napoli non è stata all’altezza delle aspettative ma questo lo sapevamo già a dicembre, la Coppa Italia l’ha salvata in parte poiché non era per niente scontata e di questo bisogna dare atto a Gattuso e al suo sterile tikitaka catenacciaro.

In sintesi, la romantica visione che tu definisci del popolino non è condivisibile e nemmeno la stucchevole critica dell’anti-Napoli a tutti i costi. Questo anno lunghissimo ha emesso tre sentenze. Ancelotti ha fallito, Gattuso ci ha portato un trofeo, un ciclo è finito. Sarri o non Sarri il Napoli ripartirà dall’anno zero.