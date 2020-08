Tuttosport: Under non è tra le priorità del Napoli (che resta però sull’affare)

Giuntoli preferirebbe Bernardeschi, inserito nella trattativa per la cessione di Milik

Nel mirino del Napoli, sul mercato, c’è l’esterno della Roma Cengiz Under. Secondo quanto scrive Tuttosport, però, il giocatore non è una priorità per Giuntoli, che continua a preferirgli Bernardeschi. Il bianconero fa però parte del pacchetto riguardante un’ipotetica cessione di Milik alla Juventus e i due club ancora non si sono accordati sulla contropartita.

Il quotidiano sportivo scrive che la Roma ha sul piatto un’offerta da 31 milioni, 25+6 di bonus da parte del Napoli. Il direttore sportivo azzurro, però, ha in cima alla lista degli acquisti più papabili l’esterno della Juventus, che dovrebbe essere inserito nella trattativa con il club bianconero per la cessione di Milik.