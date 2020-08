Raiola: “Ibra non sarà in ritiro col Milan domani, ancora non c’è accordo per il rinnovo”

L’agente del calciatore a Sky Sport: “Non è una questione di soldi, ma di convinzione, stile. I matrimoni si fanno in due. Bernardeschi? Credo che la Juve punti ancora su di lui. Balotelli? Non è un giocatore finito. In Italia ha mercato”

Zlatan Ibrahimovic non si unirà al Milan, domani, per il ritiro. Tra lui e il club ancora non si è trovato un accordo per il rinnovo. A confermarlo è stato lo stesso agente del calciatore, Mino Raiola, in diretta telefonica con Sky Sport.

“Credo che Ibrahimovic non riprenderà con il gruppo Milan, domani. Stiamo ancora negoziando con il club, ma non siamo ancora d’accordo. Non è una questione di soldi, ma di convinzione, stile. I matrimoni si fanno in due. Il fatto che ci sia una trattativa è già una buona cosa“.

A Raiola è stato anche chiesto di Donnarumma. Ha risposto:

“Non ne abbiamo ancora parlato, è un argomento delicato”.

Su Bernardeschi:

“È molto consapevole di quello che è stato, mi piace, ho parlato molto con lui e ho visto un ragazzo che non si è seduto ancora, ha capito che la sua carriera qui inizia, non finisce. Lui nella Juve può starci facilmente, poi se ci sono condizioni migliori per tutti, allora valuteremo insieme. Credo che la Juve punti ancora su di lui. È una sfida che vuole prendersi, alla Juve”.

Su Balotelli:

“Su Mario tutto il mondo ha un giudizio, non è un giocatore finito. In Italia ha mercato, stiamo parlando con due club. Brescia? Il Covid non ha aiutato”.