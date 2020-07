Gazzetta: Ibrahimovic pronto a ridursi l’ingaggio per restare al Milan

La conferma di Pioli è stata determinante. Zlatan ha dato mandato a Raiola di trattare. La settimana prossima incontrerà il club

Dopo il viaggio a Montecarlo con Donnarumma per incontrare Raiola, Zlatan Ibrahimovic incontrerà nei prossimi giorni il Milan per parlare del rinnovo. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, lo svedese è pronto a continuare in rossonero, anche accettando un ritocco allo stipendio.

“per rimanere pare deciso ad accettare anche un taglio consistente dell’ingaggio. Possibilità della quale ha parlato con il suo storico manager in un incontro che ha fatto da prologo a quello che si terrà in settimana a Milano fra Raiola e i dirigenti rossoneri. C’era da decidere, parlandosi di persona, la strategia da seguire per un nuovo contratto per Ibrahimovic”.

La rosea continua scrivendo che dalla Svezia emerge che Ibra sia “innamorato dell’idea di restare a Milano”. Soprattutto dopo la notizia del rinnovo di Pioli.

“A Raiola Zlatan darà la responsabilità a trattare, come sempre, ma per rimanere in rossonero è disposto a ridursi l’ingaggio. Condizione necessaria, anche se non sufficiente, per portare avanti il rapporto con il Milan. I dirigenti rossoneri potrebbero anche offrire un contratto modulato, a seconda dei risultati ottenuti a fine stagione. Di certo non sarà un ingaggio ricco come quello di questi sei mesi (tre milioni), ma probabilmente basterà a trattenerlo, perché la volontà delle parti è quella di proseguire e magari, chissà, offrire poi a Zlatan un ruolo di ambasciatore del club per il futuro. Il matrimonio si dovrebbe allungare senza troppe complicazioni”.