Locatelli: «Nessun allarmismo, ma rispettate le regole»

Il Corriere della Sera ha intervistato oggi Franco Locatelli, superiore di sanità e membro del Comitato tecnico scientifico, che non drammatizza troppo sui numeri dell’epidemia ma sottolinea l’importanza del seguire le regole

Chiudere le discoteche era inevitabile oramai, per evitare di far lievitare ancora i contagi e dover arrivare a misure più drastiche

«Per ora, l’Italia, fortunatamente, è ancora in una posizione privilegiata, per quanto il numero dei casi sia in rialzo tanto che si è passati in una settimana da 200-300 al giorno giorno agli oltre 600 di Ferragosto»