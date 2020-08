Lo staff medico del Napoli pronto a preparare un programma di recupero lampo per Insigne

Sul Messaggero. Oggi il capitano sarà sottoposto alla risonanza magnetica e si conoscerà la vera diagnosi. Ma il Napoli è pronto ad affrontare l’infortunio se lieve

Oggi Lorenzo Insigne sarà sottoposto alla risonanza magnetica necessaria per capire l’entità dell’infortunio. Nei minuti finali di Napoli-Lazio il capitano è stato costretto ad uscire dal campo in lacrime. Da Castel Volturno filtra ottimismo, Insigne vuole a tutti i costi provarci. E anche il Napoli si prepara. Lo staff medico, scrive il Messaggero, è pronto a confezionare un programma su misura affinché il capitano riesca ad essere in campo contro il Barcellona. Queste le parole del quotidiano:

“Oggi se ne saprà di più: Insigne si sottoporrà agli esami strumentali e solo a quel punto ci sarà la diagnosi definitiva dell’infortunio. Lui spera di esserci e lo staff medico è pronto a cucirgli addosso un programma di recupero lampo per averlo a disposizione. La prognosi sarà sciolta tra qualche ora”