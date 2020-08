La positività di Petagna fa stare in ansia il Milan per Donnarumma e Romagnoli

Durante il periodo trascorso in Sardegna, il giocatore è stato a contatto con altri calciatori (anche col figlio di Mancini)

Andrea Petagna è risultato ieri positivo al coronavirus, dopo i test svolti a causa del contagio rilevato del fratello. L’attaccante del Napoli ha trascorso le vacanze in Sardegna, dove è stato a contatto con molti personaggi del mondo del calcio. Due in particolari i momenti che fanno stare in apprensione: la partita di calciotto giocata con Dario Marcolin, il figlio di Roberto Mancini e alcuni giocatori del Tottenham (Dier, Sanchez, Lo Celso e Lamela); la festa in un locale con Donnarumma e Romagnoli.

Per questo, tutte le persone coinvolte si sottoporranno agli esami necessari per scongiurare il pericolo di essere stati contagiati da Petagna e aver contribuito a propria volta alla diffusione del virus.